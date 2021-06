In camera da letto hashish, marijuana e cocaina: arrestato

FASANO Un giovane finisce ai domiciliari dopo la perquisizione: in casa aveva della droga. I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato un 19enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il giovane, in seguito a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 33 grammi di hashish, 24,5 grammi di marijuana e 0,33 grammi di cocaina, il tutto, nascosto nella camera da letto, sottoposto a sequestro. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria.