Titolari di bar "dimenticano" di verificare i green pass: scattano le sanzioni

FASANO - Due titolari di bar non controllavano il green pass agli avventori. E' accaduto in due frazioni di Fasano. I carabinieri della compagnia della città, infatti, ieri (2 gennaio 2022) hanno effettuato spefici controlli per verificare il rispetto dei "protocolli Covid-19" a Fasano, Cisternino, Pezze di Greco e Speziale.

In un bar di Pezze di Greco i militari hanno constatato che il titolare dell'esercizio commeciale non verificava i green pass ai propri clienti. Stesso episodio è accaduto in un bar di Speziale. I carabinieri, comunque, hanno controllato tutti gli avventori, che erano regolarmente muniti del green pass. Ai titolari sono state comminate le sanzioni amministrative previste.

In totale sono state controllate 569 persone e 105 attività commercial/esercizi pubblici. In un altro bar-sala giochi, questa volta a Cisternino, sempre i carabinieri hanno notato che un avventore, intento a giocare alle slot machine, non indossava la mascherina. Anche lui è stato multato. Infine, su un pullmann della linea urbana, un passeggero era sprovvisto di green pass. Sanzione amministrativa anche per lui.