Cade dall'acquascooter nel mare di Forcatella, salvato diportista

SAVELLETRI di FASANO - E' stato ritrovato sano e salvo il passeggero caduto da una moto d'acqua nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 agosto, alle 17.42, nel mare di Savelletri di Fasano ad un miglio dalla località di Forcatella. Era, infatti, uscito insieme ad un amico per un giro in acquascooter ed è caduto in mare facendo perdere le proprie tracce. Subito il compagno ha avvertito la Capitaneria di porto di Brindisi e mmediatamente è arrivata nella zona il battello pneumatico Gc 106 della Capitaneria di porto di Monopoli e la motovedetta di soccorso Cp 844 della Capitaneria di porto di Brindisi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre i vigili del fuoco, allertati dalla sala operativa della Capitaneria di porto, facevano decollare un elicottero da Bari e mezzi nautici di soccorso da Monopoli e Brindisi per collaborare nelle operazioni di ricerca del naufrago. Ma l'allarme è rientrato poco dopo un'ora, quando i soccorritori erano già sul posto. L'uomo, infatti, aveva raggiunto la riva a nuoto e fortunatamente non aveva riportato nessuna conseguenza.