A fuoco una Jaguar custodita in un garage, palazzina evacuata

FASANO - A fuoco una Jaguar custodita in una garage. E' accaduto oggi (venerdì 11 dicembre) a Fasano, in via Martiri della Resistenza,, intorno alle 13.30. L'auto era posteggiata nel box e, per cause ancora da accertare, è andata a fuoco, sprigionando una colonna di fumo. I vicini sono stati messi in allerta e i residenti dello stabile sopra al garage sono stati fatti evacuare dalle proprie abitazioni.

Sul posto, oltre a carabinieri e agenti della Polizia locale, anche i Vigili del fuoco, che hanno domato prontamente le fiamme. Il traffico della strada è stato bloccato. L'auto è di proprietà di un anziano fasanese. Sono intervenuti, inoltre, i tecnici del gas, per mettere in sicurezza le condutture del metano. Nel frattempo sono state svolte - e sono tuttora in corso - verifiche per capire se l'incendio abbia arrecato danni strutturali alla palazzina che ospita il box.