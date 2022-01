A fuoco camion frigo sulla statale dei trulli, traffico rallentato

FASANO – Camion frigo in fiamme sulla statale 172 di Fasano. L'incendio, probabilmente per cause accidentali, è divampato poco dopo le 13 di oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Il camion frigo proveniva dalla statale dei trulli diretto verso la statale 16. Traffico rallentato. Sul posto sono giunti la polizia locale, la guardia di finanza e i vigili del fuoco.