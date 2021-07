Furto nel centro commerciale: denunciati un ragazzo e una ragazza

FASANO - Furto nel centro commerciale: due denunce a Fasano. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fasano, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato un 34enne di Fasano e una 26enne di Conversano (Bari). In particolare, i due, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di alcuni generi alimentari e di un paio di scarpe poco prima asportati all'interno del supermercato "Conad" del centro commerciale "Conforama". Nel medesimo contesto, il 34enne è stato inoltre denunciato per guida senza patente poiché conduceva l'autovettura di proprietà della 26enne sprovvisto della patente di guida perché revocata, reiterando l'analoga violazione nel biennio. La refurtiva è stata riconsegnata all'avente diritto, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca