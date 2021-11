Alla guida ma senza patente: era già stata ritirata, denunciato

FASANO - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fasano hanno denunciato in stato di libertà un 42enne del luogo per guida senza patente. In particolare, l’uomo, controllato in una via del centro abitato alla guida dell’autovettura di proprietà di un familiare, è risultato sprovvisto di patente di guida, poiché revocata, reiterando nel biennio l’analoga violazione.