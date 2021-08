Alla guida di una moto priva di targa e assicurazione: giovane segnalato e mezzo sequestrato

FASANO - Un ciclomote senza targa e senza copertura assicurativa è stato sequestrato dal personale del servizio motociclisti appartenenti al reparto controllo del territorio della Polizia Locale di Fasano, nella serata di ieri, giovedì 26 agosto. Alla guida un 22enne cittadino nigeriano, regolare sul territorio. Gli agenti hanno notato la moto senza targa seguendola fino al viale stazione di Fasano dove è stata bloccata. Durante i controlli, però, hanno notato un certo nervosismo nel giovane che ha insospettito gli agenti tanto da procedere all'ispezione del mezzo.

In un piccolo vano, infatti, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo marijuana, in quantità modica riconducibile ad uso personale. A carico del conducente, quindi, è scattata, oltre al sequestro della droga, la segnalazione al Prefetto ex articolo 75 Dpr 309/90. Inoltre, sono state contestate diverse violazioni al codice della strada per guida senza aver mai conseguito la patente, assenza della copertura assicurativa, mancata immatricolazione ed omessa revisione tecnica.