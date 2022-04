Auto contromano: dramma sfiorato sulla statale 16

FASANO - Ha imboccato la Statale 16 contromano andando a scontrarsi con un'altra auto: per fortuna senza gravi conseguenze. E' di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio (martedì 19 aprile 2022) intorno alle 18:15, sulla Statale 16, direzione Brindisi, all'uscita di Fasano.

Per cause da accertare, al vaglio della polizia stradale di Brindisi, una Renault Clio, condotta da una donna, 80enne, si è immessa nella Statale contromano e, dopo aver percorso per qualche decina di metri la corsia in direzione Brindisi, si è scontrata contro una Fiat Tipo che procedeva nella direzione giusta.

Il conducente della Tipo è riuscito, però, a rallentare la corsa quando si è accorto di quanto stava accadendo, limitando la violenza dell'impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Stradale per i rilievi del caso, la pattuglia dei carabinieri della compagnia di Fasano per regolamentare il traffico e i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna in evidente stato di shock, portandola nel vicino ospedale di Fasano per accertamenti.