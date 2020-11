Incendio in appartamento: madre e figlio in salvo, ma il gatto non ce l'ha fatta

FASANO – Sarebbe un corto circuito la causa di un incendio divampato questa notte, intorno alle 3 (24 novembre) in un appartamento al terzo piano, scala B, in via Parri a Fasano. Nella casa popolare vivono madre, 61enne e figlio, 38enne, costretti a lasciare l'immobile per motivi di sicurezza. Nell'appartamento è stato rinvenuto senza vita il gatto.

Il proprietario si è accorto delle fiamme che sono partite da una ciabatta elettrica presente nelle studio, provando a spegnerle ma non ce l'ha fatta ed ha allertato subito i Vigili del fuoco. Sul posto, dalle ore 3:30 due squadre dei Vigili del fuoco, una dal distaccamento di Ostuni e una dal comando di Brindisi con un Aps un Ab e un auto scala per domare le fiamme.

Sul posto sono intervenuti, anche, i Carabinieri e la Polizia locale. Presente, inoltre, un dirigente dell'ufficio tecnico comunale per verifiche sull'abitazione. Le fiamme, infatti, hanno coinvolto, anche, l'appartamento al quarto piano, disabitato. Per motivi di sicurezza è stato evacuato l'appartamento del secondo piano per caduta calcinazzi dal soffitto a causa del forte calore. Al momento sono inagibili le abitazioni del secondo, terzo e quarto piano.