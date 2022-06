Distrutto dalle fiamme il barcone de "La Scamiciata", simbolo della festa patronale

FASANO – Un incendio divampato all'interno di una officina di Fasano ha distrutto completamente il barcone utilizzato per la tradizionale manifestazione "la Scamiciata" in occasione della festa dei santi Patroni di Fasano. Le fiamme hanno avvolto l'intelaiatura in ferro coperta da legno ma per il simbolo della cultura fasanese non c'è stato nulla da fare. Una notte movimentata, quindi, all'interno del piazzale dell'officina in contrada Fascianello dove i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni insieme ai colleghi di Monopoli, hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme che si sono estese, anche, alle sterpaglie alle spalle dell'officina. Sulle caude dell'incendio indagano i carabinieri della compagnia di Fasano. Il barcone veniva utilizzato per rappresentare l’arrivo dei turchi lungo la costa fasanese.