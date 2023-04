Razzie di superalcolici e salmone nel supermercato: denunciati in due

FASANO - Entravano nel supermercato, sempre lo stesso, prendevano superalcolici, salmone e altri beni, per poi uscire di nascosto, senza pagare. I carabinieri del nulceo operativo e radiomobile della compagnia di Fasano - guidata dal comandante Massimo Cicala - hanno individuato e denunciato a piede libero gli autori dei vari furti. Si tratta di due cittadini georgiani, di 41 e 24 anni, senza fissa dimora, entrambi regolari sul territorio nazionale, ritenuti responsabili dei reati di ricettazione, furto in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

I fatti: nei giorni scorsi i due protagonisti di questa vicenda hanno "puntato" un supermercato, situato non lontano dal centro di Fasano. In più episodi hanno fatto razzia di vari beni. I lavoratori se ne sono accorti, ma quando ormai era troppo tardi. Scatta la denuncia, i carabinieri si attivano. Cominciano le indagini. Inoltre, l'esercizio commerciale è dotato di telecamere. I filmati vengono analizzati. Fin quando, pochi giorni fa, i due soggetti ritenuti autori dei furti, vengono notati nei pressi dello stesso supermercato, preso evidentemente di mira.

I due vengono bloccati dai carabinieri. La perquisizione personale e veicolare a carico dei due cittadini georgiani ha permesso ai militari di rinvenire un coltello in acciaio multiuso di porto vietato, nonché, nascosto nell'auto di uno dei due, il bottino: diverse bottiglie di superalcolici, sessanta confezioni di filetto di salmone in scatola, diverse confezioni di gomme da masticare e alcune taniche di olio per auto. Il tutto è stato sopposto a sequestro.