Cade da una scala in un cantiere edile: operaio in ospedale

FASANO - Un operaio di 55 anni, originario della provincia di Bari, è rimasto coinvolto questa mattina, lunedì 25 gennaio, in un incidente mentre era a lavoro in un cantiere edile a Fasano, per la costruzione di una nuova palazzina. L'uomo, per cause in corso di accertamento, è scivolato sulla rampa di una scala interna della palazzina. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Al momento è trattenuto nel nosocomio fasanese per tutti gli accertamenti. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di Fasano e lo Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), per verificare la regolarità dell'assunzione e per quale impresa impegnata nei lavori l'uomo presti servizio.