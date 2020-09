Maltempo, grandinata a Fasano e Speziale: danni all'agricoltura

FASANO - Una coltre di chicchi grandi come noci: sono ingenti i danni provocati, specialmente all'agricoltura, da una violenta grandinata. E' avvenuto oggi pomeriggio (mercoledì 23 settembre) a Fasano, in città, nelle frazioni e nelle campagne. Particolarmente interessata è la zona di Speziale. Il temporale ha investito anche il sud del Barese. Si tratta di un grave danno per le colture degli ulivi, in un periodo di raccolto. Lampi e tuoni sono stati accompagnati da una fitta grandinata, che ha coperto il terreno e gli alberi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo motivo il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’assessore all’Agricoltura Gianluca Cisternino hanno comunicato che "la grandinata che poche ore fa ha colpito anche Fasano ha causato rilevanti danni al raccolto delle olive nel nostro territorio. Gli agricoltori interessati possono fare le dovute segnalazioni al Comune di Fasano, tramite le associazioni di categoria, o direttamente rivolgendosi all’ufficio agricoltura. Le segnalazioni - prosegue il comunicato - devo essere corredate di foto dei danni subiti. Il Comune di Fasano invierà la relativa documentazione alla Regione Puglia che, previo controllo, avvierà la fase di perimetrazione delle zone danneggiate".