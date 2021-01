Oltre cento cartucce da caccia detenute illegalmente, una denuncia

FASANO - I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Fasano hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 21enne del posto, per detenzione abusiva di armi. In particolare, il giovane, venerdì 15 gennaio, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 99 cartucce calibro 12 da caccia, illecitamente detenute. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso la propria abitazione, ha permesso di rinvenire ulteriori 6 cartucce dello stesso calibro detenute, sempre, in maniera illecita e senza averne fatto denuncia all’autorità. Le munizioni sono state poste sotto sequestro.