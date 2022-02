Clienti nei negozi senza green pass, controlli e sanzioni a Fasano e Cisternino

FASANO - A Fasano, Cisternino e Ostuni, a conclusione degli accertamenti svolti nell’ambito di un servizio di controllo sul rispetto della normativa anti Covid-19, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Fasano, dopo aver fatto accesso in un esercizio commerciale del luogo, hanno elevato tre sanzioni amministrativa nei confronti di due clienti risultati sprovvisti di certificazione verde rafforzato e del titolare per non aver effettuato l’opportuna verifica. Stessa sanzione amministrativa nei confronti del cliente in un esercizio commerciale di Cisternino, risultato sprovvisto di grenn pass rafforzato. Nel corso dell’attività, i militari hanno controllato complessivamente 342 persone e 90 attività commerciali ed esercizi pubblici.