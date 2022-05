Bullismo, cyber-bullismo e valore della legalità: lezione con i carabinieri

FASANO - Nei giorni scorsi, i carabinieri delle stazioni di Fasano e Pezze di Greco, rappresentati dai loro comandanti, Francesco Diroma e Salvatore Rubbino, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato rispettivamente un gruppo di 60 alunni delle classi quinte e il corpo docenti della scuola elementare “Collodi” di Fasano, con i quali è stato affrontato il tema della Costituzione italiana quale principale fonte del diritto della nostra Repubblica e sono stati illustrati i compiti dell’Arma dei carabinieri all’interno della società e le competenze di polizia ad essa devoluti per la sicurezza della collettività, espressi attraverso vari servizi, compreso quello di prossimità al cittadino.

Nonchè un gruppo di 60 alunni delle classi quinte e il corpo docenti della scuola elementare “Don Milano” di Montalbano di Fasano, ai quali sono stati illustrati il ruolo dell’Arma dei carabinieri all’interno della società e i compiti di forza di polizia ad essa devoluti per la prevenzione e repressione dei reati in genere, il servizio di prossimità al cittadino e il tema della Costituzione. A Pezze di Greco, invece, erano 54 gli alunni delle classi quinte e il corpo docenti della scuola elementare “Madre Teresa di Calcutta”. Anche in questo caso, oltre ad illustrare le origini e le articolate funzioni dell’Arma dei carabinieri, sono stati trattati argomenti afferenti al bullismo, al cyber-bullismo e ai rischi della navigazione sul web, quali fenomeni sociali diffusi anche fra i giovanissimi di quella fascia di età.

Gli incontri hanno registrato l’attivo interesse e partecipazione degli studenti che hanno rivolto numerose domande e rappresentato alcuni loro dubbi.

I carabinieri da sempre promuovono questo approfondimento culturale, coinvolgendo attivamente gli studenti con i quali instaurano un concreto confronto, stimolandone la curiosità e affrontando i delicati argomenti al fine di favorire la pratica del valore della legalità con riferimenti normativi, ma anche con esempi pratici, analisi di esperienze e considerazioni. L’incontro – avvenuto in presenza e nel rispetto delle normative anti-Covid19 – è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei carabinieri apportare il suo contributo di vicinanza ai giovani e giovanissimi studenti con l’obbiettivo di abbattere il muro dell’omertà, accrescere il senso civico e la fiducia verso le Istituzioni.