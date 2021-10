FASANO - I carabinieri del Norm della compagnia di Fasano hanno denunciato in stato di libertà una 29enne di Locorotondo (Bari) per guida in stato di ebbrezza. La donna, coinvolta in un lieve sinistro stradale, senza interessare altri veicoli, sottoposta all’esame dell’alcoltest, è risultata positiva. La patente è stata ritirata.