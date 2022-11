Rapina in casa in pieno giorno: malviventi immobilizzano una donna

FASANO - Non hanno avuto remore ad agire alla luce del giorno: stando a quanto si apprende, due malviventi hanno messo a segno una rapina in un'abitazione, legando la padrona di casa. E' accaduto oggi, lunedì 21 novembre, intorno alle 11, a Fasano. Il colpo è avvenuto in via Di Bari, una traversa della via Nazionale dei trulli, strada centrale della città.

In base alle prime informazioni, i due banditi hanno agito a volto coperto, probabilmente incappucciati. Hanno immobilizzato, legandola, la padrona di casa, e si sono messi ad arraffare del denaro presente nell'abitazione. Poi, si sono dileguati. Sul posto, dopo l'allarme - le informazioni sono ancora frammentarie - pattuglie dei carabinieri. Le ricerche dei banditi sono in corso.