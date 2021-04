Bloccata imbarcazione a largo di Savelletri, fermati cinque migranti

FASANO – Una imbarcazione con a bordo cinque migranti, quattro adulti ed un minore è stata bloccata questa mattina, lunedì 26 aprile 2021, intorno alle 11, a largo del porto di Savelletri, marina di Fasano, dalla capitaneria di porto di Savelletri e la guardia di finanza. La barca a vela, battente bandiera turca, aveva insospettito le forze dell'ordine che, subito l'hanno bloccata e condotta in porto. Allertata la polizia di frontiera per i controlli, i cinque membri sono stati presi in consegna dal commissariato di pubblica sicurezza di Monopoli per gli accertamenti e l'identificazione. Le indagini del caso sono coordinate dalla procura di Brindisi.