Trasportava rifiuti senza autorizzazione, denunciato il proprietario e sequestrato il mezzo

FASANO - Ancora un trasporto abusivo di rifiuti è stato localizzato e bloccato dai carabinieri (forestali e territoriali) nella provincia di Brindisi. In particolare, ad un posto di controllo nei pressi della frazione di Montalbano di Fasano, i militari della stazione forestale di Brindisi e di quella territoriale di Fasano, hanno effettuato accertamenti su un camion carico di rifiuti da demolizioni edili, tubi di plastica e cartoni. Dai controlli è emerso che per l'automezzo era stata sospesa l’ iscrizione all’ albo gestori ambientali, e quindi non poteva esercitare l’ attività di trasporto di rifiuti. A questo punto si è proceduto di iniziativa a sottoporre a sequestro penale preventivo l’ autocarro, affidato ad un custode giudiziario, con il suo carico di rifiuti. Il conducente del mezzo, un 40enne fasanese, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Brindisi, per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nella maggior parte dei casi, purtroppo, il fenomeno si alimenta dal tentativo di eludere o quantomeno ridurre i costi della regolare gestione, fino allo smaltimento: pertanto il produttore di rifiuti (direttore di cantiere edile, proprietario di abitazione in fase di rinnovo del mobilio) si rivolge a soggetti non autorizzati (leggi non iscritti all’ albo gestori ambientali), per la raccolta ed il trasporto dei materiali di scarto. Il trasportatore, a sua volta, privo di alcun tipo di documentazione per la tracciabilità dei rifiuti (formulari di identificazione), in questi casi effettua lo 'smaltimento' abbandonando il carico nelle campagne, fino a creare vere e proprie discariche, a cui talvolta dà anche fuoco.