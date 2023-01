Sorpresi a rubare in un appartamento e un'auto: scoperti e denunciati

FASANO - Due denunce e tre segnalazioni al prefetto per possesso di sostanze stupefacenti. E' questo il bilancio di un servizio di controllo del territorio operato nel territorio di Fasano dai carabinieri. Le attività hanno riguardato il centro abitato e le aree periferiche della città, comprese la Selva, Laureto, Pezze di Greco, Montalbano, fino a passare per i Comuni di Cisternino ed Ostuni.

Una persona è stata sorpresa a rubare in un appartamento, un'altra mentre stava tentando di portare via un'auto in sosta.

Complessivamente sono stati controllati più di 300 automezzi e identificate più di 500 persone, controllate 34 persone sottoposte agli arresti domiciliari e 16 esercizi pubblici anche con l’ausilio della Polizia Locale di Fasano.

