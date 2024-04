G7, aumentano i controlli dei carabinieri: due persone denunciate

FASANO - Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Fasano nell'ambito di alcuni servizi di controllo del territorio operati nella giornata di mercoledì 10 aprile nell'ambito di un'attività volta a innalzare il livello di prevenzione dei reati e assicurare una cornice di sicurezza anche in previsione del g7, l'evento di rilevanza mondiale in programma a Borgo Egnazia a giugno prossimo.

I carabinieri della compagnia di Fasano, quindi, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Fasano con l’impiego di pattuglie nei luoghi di aggregazione al fine di elevare il livello di sicurezza, nonché mediante controlli preventivi della circolazione stradale con posti di controllo ad “alta visibilità” e cinturazione di aree sensibili, effettuati da pattuglie a saturazione di settore e mobili di zona, senza trascurare le aree rurali.

Una persona è stata denunciata per violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro, l’altra per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso del servizio, inoltre, sono stati controllati diversi veicoli già sottoposti a sequestro penale o amministrativo. Anche nelle prossime settimane saranno svolti ulteriori servizi, inseriti in una calendarizzazione che permetta di innalzare il livello sicurezza.

