Tenta suicidio gettandosi in mare, 40enne salvato dai carabinieri

FASANO - Tenta il suicidio gettandosi nel mare agitato ma viene salvato grazie all'intervento dei carabinieri. Protagonista un 40enne di Fasano che, a causa di problematiche economiche come riferito ai militari, ha tentato di farla finita. I carabinieri che si trovavano sulla scogliera sono intervenuti, tempestivamente, riuscendo ad afferrare l’uomo, ormai in balia del mare agitato e dopo averlo estratto dall’acqua lo hanno trasportato sul bagnasciuga, anche grazie all’aiuto di alcuni presenti. L’uomo è stato trasferito dai sanitari del 118 presso l'ospedale "Perrino" di Brindisi con alcune ferite lacero contuse. E', attualmente, ricoverato ma non in pericolo di vita.