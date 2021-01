Nascondeva dosi di cocaina e marijuana, finisce ai domiciliari

FASANO - I carabinieri della stazione di Pezze di Greco, insieme ai colleghi delle squadre intervento operativo dell’11esimo reggimento carabinieri Puglia, hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 36enne Giuseppe Mancini, di Torre Canne. In particolare, l’uomo, controllato nel corso di questa notte, martedì 19 gennaio, in via del Faro e sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di 34 grammi circa di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, suddivisi in 56 dosi, nascoste nelle tasche del giubbotto e nella camera da letto, nonché un grammo di marijuana nascosto nel cruscotto della sua autovettura. Il tutto sottoposto a sequestro. Il 36enne si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.