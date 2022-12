Ancora una notte di fuoco: rogo di tre auto, una ragazza ferita

FASANO - Un incendio auto ha interessato tre auto nella notte. E una ragazza risulta ferita, con una ustione a una mano, poiché le fiamme hanno lambito le abitazioni. E' questo il bilancio di un rogo che nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre 2022 è scoppiato a Fasano, in corso Perrini. La strada, la notte precedente, era già stata teatro di un altro incendio auto.

Il rogo è scoppiato intorno alle tre, le tre auto erano parcheggiate in strada. Sul posto i vigili del fuoco di Ostuni e Monopoli, alle prese con l'incendio. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del 118. Le fiamme, come detto, hanno lambito le abitazioni. E' la seconda "notte di fuoco" consecutiva nel Brindisino, dopo quella tra il 20 e il 21 dicembre.

In quella occasione, sono stati interessati i comuni di Brindisi, Ostuni e Fasano. Una squadra del comando di Brindisi è intervenuta nel quartiere Sant'Elia per incendio moto e, successivamente, la squadra di Ostuni è intervenuta in contrada Sorbole, sulla provinciale che collega Ostuni a Martina Franca: ad andare a fuoco due auto, una Fiat 500 e una Ford Fiesta. Infine, come detto, il primo incendio a Fasano, in corso Perrini.