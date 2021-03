Hashish e cocaina nel cassetto della camera, arrestato 20enne

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato Cataldo Pugliese, 20enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 380 grammi circa di hashish, 70 grammi circa di cocaina, suddivisi in dosi, nascosti all’interno di un cassetto della camera da letto, il tutto sottoposto a sequestro. Il 20enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Taranto.