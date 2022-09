Si allontana dalla comitiva di turisti e si perdono le sue tracce: ricerche in corso

FASANO - L'ultima volta è stata vista in piazza Ciaia, pieno centro di Fasano, mentre sorseggiava un caffè in un bar. Poi, di lei - una turista olandese di 46 anni - si sono perse le tracce. La donna era in compagnia di connazionali, in vacanza in Puglia. Dalle 15 circa del 21 settembre 2022 non si hanno più sue notizie. I compagni di vacanza della donna si sono rivolti alle forze dell'ordine.

Le ricerche sono partite nella notte tra il 21 e il 22 settembre. La Prefettura di Brindisi coordina il tutto, mentre in azione ci sono protezione civile, vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco, sono presenti anche unità cinofile e droni. La zona di ricerca è molto ampia, non limitata solo alla città, ma anche alle campagne e alle frazioni.