Viola l'obbligo di dimora imposto in altro Comune: trasferito in carcere

FASANO - I carabinieri della stazione di Fasano hanno arrestato un 50enne senza fissa dimora, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa e dell’obbligo di dimora nel Comune di Ostuni, poiché colpito da un’ordinanza di sostituzione della misura in atto con la custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Brindisi – sezione penale. Il provvedimento scaturisce dalla richiesta di aggravamento della misura cui era sottoposto proposta dagli operanti per le reiterate violazioni degli obblighi. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.