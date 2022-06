"I fatti contestati a Paul Haggis sono gravissimi, non vanno ignorati"

OSTUNI - Sulla vicenda dell'arresto del premio oscar Paul Haggis a Ostuni per violenza sessuale, in prossimità dell'avvio dell'"Allora Fest", si è espressa anche la commissione straordinaria che amministra la città di Ostuni, che si è detta "costernata". "I fatti contestati al noto regista sono di una tale gravità da non poter essere in alcun modo ignorati", si legge in una nota diramata questa mattina, mercoledì 22 giugno, dal Comune di Ostuni. Intanto, sempre oggi, il regista canadese compare davanti al gip del Tribunale di Brindisi, sottoposto a udienza di convalida del fermo di indiziato di delitto emesso a suo carico domenica scorsa.

Proseguono le commissarie: "Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto di difesa di ogni persona e tutela, a livello costituzionale, la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva nel doveroso rispetto del lavoro della magistratura, la sola alla quale è attribuito il gravoso compito di fare chiarezza sull’intera vicenda". (nella foto sotto, Ansa, il regista Paul Haggis)

Pertanto la Commissione intende sottolineare che "l'intento che l'ha condotta ad accogliere a Ostuni l'Allora Fest è stato il profilo artistico della manifestazione per come proposta, valutata nella prospettiva di sostegno allo sviluppo turistico e culturale della città. Dispiace veramente constatare che la manifestazione si sia tramutata nell'involontario palcoscenico di una vicenda i cui squallidi contenuti sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti".

La nota diramata dal Comune si conclude con l'auspicio che "possa rapidamente comprendersi appieno quanto accaduto. La commissione intende ribadire la propria estraneità alle scelte artistiche dell'organizzazione, nella consapevolezza che i vincoli assunti dall'ente non possano essere sciolti senza arrecare pregiudizi all'ente medesimo".