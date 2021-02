Ferito mentre maneggiava polvere per uso pirotecnico: si indaga

BRINDISI - Un giovane è rimasto ferito nella notte mentre maneggiava polvere per uso pirotecnico insieme ad altri due amici. E’ accaduto in un box sulla litoranea nord di Brindisi, il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi per le indagini del caso. Al momento quello che è stato accertato è che i tre stavano preparando artifizi pirotecnici ma si tratta di una ricostruzione fatta in base alle loro dichiarazioni. Saranno ulteriori verifiche a fare chiarezza sulla vicenda.