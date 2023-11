Fermati al casello autostradale con quasi un chilo di cocaina: arrestati

SAN PIETRO VERNOTICO - Due giovani sampietrani, Loris Bagordo 21 anni e Maurizio Fai 25 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Lecce, sezione Criminalità organizzata, perchè trovati con un panetto di cocaina nascosto nel cruscotto dell'auto sulla quale viaggiavano, una Volkswagen Golf. Sono stati fermati al casello autostradale di Bari sulla corsia in direzione nord attorno alle 11 di oggi, venerdì 17 novembre. I poliziotti li hanno fermati nell'ambito di un controllo antidroga, il panetto era avvolto nel cellophane e abilmente occultato nel cruscotto, pesava poco meno di un chilo. Addosso a Bagordo sono stati trovati 1530 euro in contanti. Per entrambi è scattato l'arresto in flagranza di reato. Nei prossimi giorni, alla presenza del loro legale di fiducia, l'avvocato Francesco Cascione, si svolgerà l'interrogatorio di convalida.