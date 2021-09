Fermato per un controllo si rifiuta di fornire le proprie generalità e spinge i carabinieri

Un 24enne di origini francesi è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale

FRANCAVILLA FONTANA - Un 24enne di origine francese è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Il giovane, nella serata del 14 settembre scorso, a seguito di un controllo in una via del centro abitato, ha ostacolato le operazioni di identificazione, spingendo i militari e rifiutando di declinare le proprie generalità.