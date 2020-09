In scooter con l'eroina, nei guai un 41enne fermato a Lecce

FRANCAVILLA FONTANA – Sfreccia a bordo del suo scooter con addosso 1,5 grammi di eroina, mentre a casa ha metadone e marijuana. Per questo motivo è finito nei guai un 41enne di Francavilla Fontana, ma domiciliato a Lecce. L'uomo è stato fermato nei giorni scorsi nel capoluogo salentino – precisamente in viale Rossini – dai carabinieri della locale sezione radiomobile, come riporta LeccePrima.it.

L'uomo stava sfrecciando per le vie della città a bordo del suo scooter, attirando l'attenzione dei militari. Gli uomini dell'Arma lo hanno seguito e lo hanno fatto accostare. Si sono insospettiti ulteriormente notando il palese nervosismo del francavillese. E in effetti, il suo stato d'animo era motivato: addosso aveva tre dosi di eroina, per 1,5 grammi. Subito sequestrate, insieme a 50 euro in contanti, come possibile incasso da cessione di altre dosi, sospettano i militari.

I carabinieri non si sono limitati al controllo su strada, ma hanno optato per una perquisizione all’interno dell’alloggio leccese dell'uomo. In casa hanno trovato tre boccette di metadone senza etichetta e 2 grammi di marijuana. Il 41enne non risulta iscritto al Sert, dunque non ha saputo giustificare la presenza del metadone. Il tutto è stato sequestrato e il francavillese è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.