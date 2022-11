In auto con due chili di cocaina nel portabagagli: arrestato

OSTUNI - Quattro chili di droga, pronta per essere spacciata, sono stati recuperati dagli agenti del commissariato di Ostuni sulla statale 379 nei pressi di Fasano. I poliziotti hanno bloccato due auto sospette che pochi minuti prima erano state notate percorrere la Sp 379 ad elevatissima velocità e a distanza molto ravvicinata una dall'altra, come se stessero mettendo in atto una vera e propria 'staffetta' per assicurarsi la via libera da ogni eventuale potenziale controllo che potesse intralciare la loro marcia. Una volta raggiunte, insieme al supporto di altri agenti chiamati da Ostuni, le auto sono state fermate e controllate. Fin da subito le tre persone, tutte di Ostuni, hanno palesato una condotta alquanto sospetta, non sapendo fornire alcuna risposta plausibile in merito alla loro guida così tanto spericolata.

All'interno di un veicolo, nascosto all'interno del portabagagli posteriore, gli agenti hanno rinvenuto due grossi panetti di cocaina. Gli hanno, così, deciso di approfondire e sottoporre ad attività di ulteriore ricerca un locale box adibito a garage nella disponibilità del soggetto a bordo della cui autovettura era stata rinvenuta la droga. Infatti, nella parte inferiore di un mobile d'arredo all'interno del garage è stao rinvenuto un unico involucro di nastro adesivo con all'interno 2 chili di hashish. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari a disposizione dei soggetti coinvolti uno dei quali è stato condotto in carcere per il reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferiti in stato di libertà gli altri due soggetti.