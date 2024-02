Giornalista trovata morta in casa: "Una fiaccolata per smuovere le coscienze"

FASANO – “Smuovere le coscienze con riferimento alla natura dei rapporti interpersonali tra uomo e donna”. Questo il fine di una fiaccolata in memoria di Patrizia Nettis che domenica 3 marzo, dalle ore 18, si svolgerà a Fasano. La richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di Piazza Ciaia è stata depositata in municipio su iniziativa dei familiari della giornalista originaria di Gioia del Colle che lo scorso 29 giugno è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Fasano, dove lavorava come addetta stampa della locale amministrazione comunale. Fra i promotori della manifestazione ci sono anche i centri Antiviolenza “Insieme si può” di Fasano e “Lia” di Gioia del Colle.

La fiaccolata è stata concepita con l’obiettivo di “sensibilizzare la cittadinanza di Fasano a smuovere le coscienze con riferimento alla natura dei rapporti interpersonali tra uomo e donna - è scritto nella richiesta - che non devono essere mai caratterizzati da prevaricazioni e violenza fisica o psichica”. E’ prevista la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni comunali di Alberobello, Gioia Del Colle e Putignano.

La morte della giornalista è al centro di una inchiesta coordinata dalla Procura della repubblica di Brindisi. Un imprenditore della zona è indagato per i reati di istigazione al suicidio e atti persecutori. I familiari della Nettis, però, non hanno mai accettato l’ipotesi del suicidio. Per questo, tramite l’avvocato Giuseppe Castellaneta, hanno formalizzato più volte la richiesta di esumazione della salma, affinché venga effettuata l’autopsia. Finora non è arrivata nessuna risposta.

Lo stesso legale, lo scorso 29 gennaio, ha depositato alla Procura generale di Lecce una richiesta di avocazione delle indagini condotte dai pm Giuseppe De Nozza e Giovanni Marino. Da allora, a quanto pare, non vi sono stati ulteriori sviluppi.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui