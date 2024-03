"Solo la verità": fiaccolata in memoria della giornalista trovata morta in casa

FASANO – “Solo la verità”. Questa la scritta stampata su un lenzuolo che è stato esposto stasera (sabato 3 marzo) in piazza Ciaia, nel cuore di Fasano, dove decine di persone si sono ritrovate per partecipare alla fiaccolata in memoria di Patrizia Nettis, la giornalista originaria di Gioia del Colle (Bari) che lo scorso 29 giugno è stata trovata priva di vita nella sua abitazione di Fasano, dove lavorava come addetta stampa della locale amministrazione comunale. L'iniziativa è stata voluta dai familiari di Patrizia. Fra i promotori anche i centri Antiviolenza “Insieme si può” di Fasano e “Lia” di Gioia del Colle.

Da mesi i genitori della giornalista si battono affinché si faccia piena luce sulla vicenda, al centro di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Un imprenditore della zona con cui la Nettis aveva avuto una relazione è indagato per i reati di istigazione al suicidio e atti persecutori. Nel corso delle indagini è emersa anche la figura di un noto politico locale (non indagato) che a sua volta aveva avuto una relazione con la donna e che la sera prima del dramma avrebbe litigato per strada con la stessa. L'uomo, inoltre, avrebbe scambiato alcuni messaggi con l’imprenditore.

I familiari della Nettis non hanno mai accettato l’ipotesi del suicidio. Per questo, tramite l’avvocato Giuseppe Castellaneta, hanno formalizzato più volte la richiesta di esumazione della salma, affinché venga effettuata l’autopsia. Finora non è arrivata nessuna risposta. Lo stesso legale, lo scorso 29 gennaio, ha depositato alla Procura generale di Lecce una richiesta di avocazione delle indagini condotte dai pm Giuseppe De Nozza e Giovanni Marino. Da allora, non vi sono stati ulteriori sviluppi.

La manifestazione odierna è stata organizzata con il “fine di sensibilizzare gli eventuali testimoni - ha dichiarato ad Ansa la madre di Patrizia Nettis, Rosanna Angelillo - a recarsi dagli inquirenti a fornire il massimo possibile di informazioni tese e chiarire questa tragica vicenda, anche in considerazione del fatto che le indagini sembra che abbiano subito quasi un rallentamento". La madre della giornalista rimarca inoltre che "non sono state ancora eseguite le più elementari indagini scientifiche sia sul corpo con l'autopsia sino ad oggi negata, sia sui vestiti e sul lenzuolo usato per procurare la morte".

"L'auspicio che abbiamo sin da subito manifestato e che continueremo incessantemente a perseguire è quello di ottenere piena luce sull'accaduto per conoscerla verità, 'Solo la verità', come sarà stampato sul lenzuolo che sarà esposto domani. Parteciperemo - conclude Rosanna Angelillo - con lo spirito che ha sempre caratterizzato ogni nostra iniziativa, cioè quello di contribuire con il massimo impegno ad escludere che nella morte di Patrizia ci sia stato un intervento di terze persone".

