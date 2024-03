Fiamme alte e colonna di fumo: negozio va a fuoco durante l'orario d'apertura

CAROVIGNO - La colonna di fumo, alta e scura, è ben visibile. E anche le fiamme e le lingue di fuoco si vedono dai tetti delle case limitrofe. I vigili del fuoco sono alle prese con un grosso incendio, scoppiato all'interno di un esercizio commerciale del marchio KasaWika. In quel momento, nei locali erano presenti personale del negozio e clientela. Il forte vento che sferza la costa adriatica non aiuta, anzi. Il rogo è scoppiato poco prima delle 14 di oggi, sabato 30 marzo 2024, a Carovigno. Sul posto, anche i carabinieri, che hanno evacuato - per sicurezza - gli stabili adiacenti. Non si registrano, al momento, vittime.

Sono impegnate due squadre di pompieri, una del distaccamento di Ostuni, l'altra della sede centrale di Brindisi. Stanno operando, inoltre, un'aps (autopompa serbatoio) e un'autobotte. L'intervento è delicato, è ancora presto per una conta dei danni, così come è presto per risalire alle cause. Nel momento in cui si scrive, i vigili del fuoco sono ancora all'opera. E si è valutato l'invio di altre squadre disponibili, anche da fuori provincia. Anche la struttura sembra aver subito ingenti danni, oltre al danneggiamento della merce.

Stando a una prima e sommaria ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un locale esterno, ma di pertinenza dell'esercizio commerciale. Lì c'era un furgoncino e diversi cartoni. Le fiamme si sono propagate subito, arrivando all'interno dell'esercizio commerciale che - come detto - era aperto. Gli astanti, clientela e personale, sono usciti, vista la situazione di pericolo. Sul posto si è recato anche il primo cittadino di Carovigno, Massimo Lanzilotti. Tramite un post su Facebook, lo stesso sindaco ha spiegato che "su avviso della Prefettura, si invitano tutti a tenere le finestre chiuse e a non uscire".

E' presente anche la Croce Rossa italiana, con gli operatori di emergenza del locale comitato, per fornire supporto e assistenza alle operazioni.

Articolo aggiornato alle 16:25 (ulteriori dettagli)

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui.