Fiamme nella notte: incendio distrugge un'auto nel centro abitato

CAROVIGNO - Le fiamme hanno avvolto l'auto per poi distruggerla. L'incendio è divampato in via Rodolfo Morandi, a Carovigno, nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre 2023. Intorno all'1:45, una squadra del distaccamento di Ostuni dei vigili del fuoco è intervenuta per domare il rogo.

Alla fine del lavoro, i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme. L'auto, una Fiat Punto vecchio modello, come si evince dalle foto pubblicate in questa pagina, è andata distrutta. Sul posto anche i carabinieri dipendenti dalla compagnia di San Vito Dei Normanni, per le relative indagini.