Fiat Punto va a fuoco durante la marcia: paura sulla superstrada

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 18 di oggi, venerdì 2 luglio, sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi per un incendio divampato su un'auto in marcia. Si tratta di una vecchia Fiat Punto, il conducente è riuscito ad accorgersi in tempo di quanto stava accadendo: ha accostato ed è sceso dall'auto. Nel giro di pochi secondi l'auto è diventata una palla di fuoco. E' accaduto all'altezza di Tuturano.