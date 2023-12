Filmò carabinieri durante controllo: assolto. "Il fatto non è previsto dalla legge come reato"

SAN PIETRO VERNOTICO – Assolto "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" un 49enne di San Pietro Vernotico citato in giudizio da due carabinieri, si tratta di una donna e un uomo, perchè accusato di aver diffuso un video che li ritraeva mentre lo sottoponevano a un controllo stradale e gli comminavano un verbale perché era sprovvisto di documenti di circolazione. L’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Cascione, era accusato di violazione della privacy.

I fatti risalgono a ottobre del 2020, il 49enne fu fermato nell’abitato di Tuturano da una pattuglia in servizio presso la locale stazione dei carabinieri. Gli fu chiesto anche il certificato assicurativo ma si rifiutò di esibirlo spiegando che l’esibizione dello stesso non era obbligatoria e che la copertura assicurativa poteva essere verificata attraverso il controllo della targa. Disse anche che per la mancata esibizione del certificato non poteva essere multato. Mentre spiegava ciò, anche con atteggiamento ostile, così come emerso durante il process, riprendeva con il proprio smartphone i carabinieri in servizio comunicando loro che li stava registrando. Fu richiesto anche l’ausilio di un’ulteriore pattuglia. La vicenda si concluse con un verbale a carico del 49enne.

Alcuni mesi dopo i due carabinieri ricevettero sui loro telefoni cellulari il video registrato da quell’automobilista fermato a Tuturano. Entrambi si trovarono nelle condizioni di dover dare spiegazioni ad amici e colleghi della vicenda. Il video era giunto sui loro smartphone attraverso l’applicazione di messaggistica Whatsapp. Uno dei militari nel frattempo era stato trasferito in Toscana. Il 49enne fu citato in giudizio. Gli fu contestato la violazione dell’articolo 167 del codice della Privacy. Il suo legale, l’avvocato Cascione, durante la discussione ha sostenuto, richiamando alcuni principi di legittimità disciplinati da una sentenza di Cassazione, che la violazione contestata, per costituire reato, presuppone un intervento del Garante della Privacy che eleva le sanzioni relative alla violazione stessa, successivamente si procede con la denuncia penale. Inoltre, come dimostrato dal legale, in quella vicenda mancava sia l’elemento soggettivo che oggettivo: non è stato provato che la diffusione del video sia stata operata dall’imputato. Accogliendo la tesi dell’avvocato, il giudice del tribunale di Brindisi Leonardo Convertini, martedì scorso ha emesso una sentenza di assoluzione.

“La diffusione tramite l’applicativo WhatsApp di una videoregistrazione non può ritenersi condotta posta in violazione degli articoli 123, 126 e 130 del Codice in materia di Protezione dei Dati personali, né del provvedimento di cui all’art.129 stesso provvedimento, atteso che le disposizioni di che trattasi – la cui inosservanza integra la condotta penalmente rilevante stigmatizzata al primo comma dell’art 167 F.lgs. 196/2003 – afferiscono esclusivamente a specifici dati personali (relativi al traffico, all’ubicazione, all’elenco dei contraenti, alle comunicazioni indesiderate) ottenuti nell’ambito dell’espletamento dei servizi di comunicazione elettronica”. Si legge nelle motivazioni della sentenza.

Inoltre vengono richiamati gli articoli 9 e 10 del Regolamento EU 679/2016 (c.d. GDPR). L’articolo 9 recita: “E’ vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati generici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento della persona”.

L’art.10 dispone: "Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali, ai reati o connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica”.

Secondo il giudice, quindi, in questa vicenda “non si è al cospetto della diffusione di tale ultima categoria di dati (art.10). E neppure si è determinato il trattamento di alcuno dei dati sensibili elencati dall’art 9, atteso che l’immagine del volto o il tono vocale immortalati nella videoregistrazione per cui è giudizio non sono tali, per se stessi, di essere ricondotti al concetto di 'Dati biometrici'".

Sempre richiamando il Regolamento di cui sopra il giudice spiega che per dati biometrici, si intendono “i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici”.

“Tanto è sufficiente a escludere che la mera registrazione dell’immagine e/o della voce di un individuo priva di trattamento tecnico specifico utile a trarne dati biometrici che ne consentono o confermano l’identificazione univoca integri l’ipotesi contemplata dall’arti 9 GDPR e, dunque, il presupposto fattuale del delitto di cui all’art.167, co.2., Codice Privacy”. Pertanto la violazione contestata al 49enne non è prevista dalla legge come reato".