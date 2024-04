Bonifica della discarica comunale di Autigno: dalla Regione arrivano 3 milioni di euro

BRINDISI - La Regione Puglia ha stanziato quasi 3 milioni di euro (precisamente 2.950.900) per la bonifica della discarica di Autigno, di proprietà del Comune di Brindisi. La giunta ha approvato la delibera nella giornata di lunedì (8 aprile). Il sito fu posto sotto sequestro nel 2015, nell’ambito di un procedimento della Procura di Brindisi per reati in materia ambientale. I sigilli sono stati rimossi nel 2019. Da allora l’impianto è tornato nella disponibilità dell’amministrazione comunale, ma necessita ancora interventi di messa in sicurezza.

La relazione che accompagna la delibera certifica infatti che “permangono serie e oggettive criticità sul sito di discarica in contrada Autigno, in termini di rischio per la ambiente e per la salute di tutti i cittadini, discusse e analizzate in numerosi tavoli congiunti monotematici con i rappresentanti qualificati di Regione, Provincia e Comune di Brindisi e di Arpa Puglia, dedicati, inoltre, all’individuazione delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza da attuarsi rapidamente per il contenimento dell’emergenza ambientale e sanitaria”.

In attesa di un intervento “organico e definitivamente risolutorio”, sono necessarie “ulteriori misure di prevenzione e messa in sicurezza di emergenza del corpo rifiuti e delle sue emissioni, qualificati come sorgenti primarie di contaminazione delle matrici ambientali interessate, utili ad inibire l’infiltrazione di acqua meteorica, contenere e ridurre le emissioni della discarica”.

Il finanziamento rientra nell’ambito del Poc Puglia 2014-2020, Azione 6.2. L’iter amministrativo è stato seguito dall’assessore all’Ambiente, con delega a ciclo dei rifiuti e bonifiche, Anna Grazia Marascio, d’intesa con il vicepresidente con delega al Bilancio e alla programmazione, Raffaele Piemontese. L’istruttoria è stata espletata dal funzionario e dal dirigente della sezione Ciclo rifiuti e bonifiche.

"E’ un ulteriore, enorme, passo in avanti nel lavoro che stiamo realizzando per disinnescare definitivamente quella che è una spada di Damocle che pende da troppi anni sul territorio e sulla popolazione di Brindisi" afferma Maurizio Bruno, presidente del Comitato permanente di Protezione Civile

"In questi anni - prosegue - mi sono speso costantemente per accelerare i tempi e trovare i fondi necessari. Per questo motivo voglio ringraziare in particolare l’assessora Maraschio per avermi ascoltato e per aver proposto questo finanziamento da quasi 3 milioni, che se non sarà definitivo, sarà senza ombra di dubbio fondamentale".

