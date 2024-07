Fingendosi dipendenti di compagnia elettrica rubarono gioielli: arrestati

CEGLIE MESSAPICA – Fingendosi dipendenti di una società di erogazione di energia elettrica derubarono anziana signora: arrestati. Si tratta di tre persone residenti tra Taranto e Carosino (Ta). Nella serata di giovedì 11 luglio scorso sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Brindisi perché accusatoiin concorso di “furto aggravato”. I fatti risalgono al 12 aprile scorso.

Il gruppo dopo aver raggiunto a bordo di un veicolo Ceglie Messapica, si sarebbe presentato presso l’abitazione di residenza di un’anziana signora, qualificandosi come dipendenti di una società di erogazione di energia elettrica, affermando di dover effettuare un controllo sul misuratore di energia elettrica. Durante questa presunta verifica si sono impossessati di alcuni gioielli che la vittima custodiva nel cassetto del comodino della camera da letto. Mentre uno di essi intratteneva l’anziana donna all’interno della sua cucina (per visionare il contatore e le bollette), un altro è entrato in casa dirigendosi nella camera da letto dove erano custoditi i monili. Il terzo complice è rimasto all’esterno fungendo da palo, poi anch’egli si è recato nell’abitazione raggiungendo il “collega” ed esortandolo a ultimare i controlli.

La scena è stata ripresa da alcune telecamere installate anche nei paraggi dell’abitazione della vittima i cui fotogrammi sono stati acquisiti dai carabinieri della locale stazione. Al vaglio dei militari anche i tabulati telefonici degli indagati.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, due indagati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto mentre l’altro resterà recluso nello stesso carcere in cui si trovava già detenuto per altra causa.

