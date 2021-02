Finti tecnici dell'Enel alla porta, allarme truffa a Ceglie ed Ostuni

CEGLIE MESSAPICA E OSTUNI - Sono andati a bussare alle porte di decine di abitazioni di Osuni, durante tutto il martedì 1 febbraio, con vari tentativi nell'arco della giornata e la descrizione fornita alle forze dell'ordine della coppia "sospetta" è identica alle persone che hanno fatto visita ai cittadini di Ceglie Messapica nei giorni precedenti. Il modus operandi è sempre lo stesso: suonano al campanello, si presentano esibendo un tesserino falso di operatori Enel e chiedono al proprietario di poter controllare il contatore e i dati della fattura relativi alla fornitura elettrica.

Fortunatamente non sono state registrate truffe ma gli utenti più attenti sono a conoscenza che l'Enel non fornisce più questo tipo di attività "porta a porta". Un presunto tranello, quindi, nel quale molti cittadini non sono cascati ma hanno segnalato l'accaduto sia ai carabinieri di Ceglie Messapica che alla Polizia di Stato di Ostuni, descrivendo la coppia: una ragazza bassina capelli neri e occhiali e un ragazzo con la barbetta, aggiungendo che entrambi non indossavano la mascherina.