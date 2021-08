Folgorata sotto la doccia: migliorano le condizioni della neo mamma

MESAGNE - Migliorano le condizioni della donna incinta di 34 settimane, rimasta folgorata sotto la doccia giovedì scorso nella sua abitazione alla periferia di Mesagne. La paziente, 42 anni, è ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi dove è tenuta sotto osservazione dai sanitari. Da ieri respira autonomamente. I medici stanno valutando il suo trasferimento nel reparto di Ostetricia. Il piccolo, fatto nascere con parto cesareo d'urgenza subito dopo l'incidente, sta bene.

Un'intera comunità con il fiato sospeso. A Mesagne da giovedì scorso si prega per questa famiglia. In pochi minuti la gioia dell'attesa per la nascita si è trasformata in un incubo. La donna stava facendo la doccia, in città si stava abbattendo un forte temporale. Il marito ha sentito un urlo, si è recato in bagno e ha trovato la moglie priva di sensi, ha subito allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto nel giro di pochi minuti, dopo le manovre di rianimazione, l'hanno portata all'ospedale Perrino di Brindisi dove ad attenderla c'era un'equipe medica del reparto di Ostetricia e ginecologia. Pronta per far nascere il bambino. La mamma è stata poi intubata e trasferita in Rianimazione, da ieri sera le sue condizioni sono migliorate tanto che si è deciso di estubarla.