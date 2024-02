Auto cannibalizzata e data alle fiamme ritrovata nelle campagne

TORCHIAROLO – Una carcassa di una vecchia Ford Fiesta, rubata, “cannibalizzata” e data alle fiamme è stata trovata all’alba di oggi nelle campagne tra Torchiarolo e Squinzano (Le). La matricola di quello che resta del veicolo è stata cancellata e al momento non è possibile risalire a data e luogo del furto. La scoperta è stata fatta da un agricoltore che ha subito chiamato gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo, competente per territorio. La carcassa è stata rimossa dal carro attrezzi della ditta Tarantini per contro di “Pissta” per essere sottoposta a ulteriori accertamenti.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui