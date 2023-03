Forte vento: cade impalcatura montata su facciata di condominio

BRINDISI - Si è rischiato grosso nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 marzo, in via Materdomini a Brindisi, dove il forte vento che sta soffiando nel Brindisino dal primo pomeriggio, ha scaraventato al suolo una impalcatura montata su una facciata di un condominio. Per fortuna in quel momento non c'erano auto parcheggiate, nè persone che transitavano. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale.

Gli uomini del 115 sono a lavoro in diverse zone della città e in provincia per interventi legati al forte vento, gli interventi sono oltre 20. Le segnalazioni riguardano insegne e pali pericolanti. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo "gialla" in tutta la Puglia.

Attorno alle 19.30 vigili del fuoco e Polizia locale son intervenuti in via Cappuccini, all'angolo con via Monte San Michele per calcinacci staccatisi dal prospetto di un condominio e finiti sull'asfalto. La zona è stata delimitata con nastro bianco e rosso.