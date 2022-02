Il forte vento sferza le strade di Brindisi: gli interventi dei vigili del fuoco

BRINDISI - Il forte vento di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, ha impegnato i vigili del fuoco del comando di Brindisi. Sono stati numerosi, infatti, gli interventi in città, per svariati motivi, tutti legati alle forti raffiche che hanno imperversato.

Come si evince da alcune foto qui pubblicate, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza le strade, a causa di cartelloni pubblicitari danneggiati o che sono caduti. Altri interventi anche per alberi pericolanti e rami spezzati.