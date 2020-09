Forti raffiche di vento: grosso albero si abbatte su una scuola

BRINDISI - Pochi minuti di “tempesta” che hanno mandato in tilt il centralino dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi per pochi minuti. Tra le 23 e mezzanotte di venerdì 25 settembre è stato richiesto l’ntervento degli uomini del 115 per i danni causati dalle forti raffiche di vento abbattutesi nel Brindisino. A Serranova, frazione di Carovigno, un grosso albero è caduto sulla scuola, a San Donaci e Brindisi (Casale) sono stati chiamati per alberi pericolanti. Interventi anche per plafoniere staccate e tettoie divelte.

La mancata manutenzione del verde sia pubblico che privato continua a rappresentare una minaccia per l’incolumità dei cittadini. I grossi alberi dovrebbero essere sfoltiti regolarmente e i rami già pericolanti rimossi. Per evitare che episodi come quello verificatosi a Serranova dove un albero ha travolto una scuola (per fortuna di notte) si trasformino in tragedie.