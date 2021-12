Cede parete rocciosa: la frana si riversa sul parcheggio sotterraneo

OSTUNI – Grossi blocchi di roccia si sono staccati dal costone, frantumandosi in vari pezzi. Lo smottamento si è verificato stamattina (martedì 21 dicembre) all’ingresso del parcheggio sotterraneo di Ostuni situato in via Francesco Rodio, lungo la strada panoramica. E’ accaduto intorno alle ore 10. La parte inferiore della parte rocciosa ha ceduto di netto, dando vita a una sorta di frana.

Fortunatamente in quel momento non transitava nessun veicolo, altrimenti l’episodio sarebbe potuto sfociare nel dramma. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento della Città Bianca e gli agenti della polizia locale. L’area è stata transennata. Il tratto di strada che immette nel parcheggio resterà inaccessibile fino a quando non saranno rimossi i detriti e il costone non sarà messo in sicurezza.